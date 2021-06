Energia: Azerbaigian, in corso lavori per avvio attività del giacimento di Dostlug

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso i lavori per costruire le infrastrutture che consentiranno di avviare i lavori nel giacimento di Dostlug, nel Mar Caspio. Lo ha detto il contrammiraglio Subhan Bakirov, comandante delle forze navali dell'Azerbaigian, che da oggi guida delle esercitazioni marittime che si svolgono nell’area prospicente al campo che verrà sfruttato congiuntamente da Azerbaigian e Turkmenistan. “La nostra principale responsabilità è proteggere e salvaguardare il campo. Al momento, sono in corso i lavori", ha affermato il Bakirov. Secondo il piano di prontezza al combattimento per il 2021, confermato dal ministro della Difesa, Zakir Hasanov, oggi ha preso il via un'esercitazione tattica di due giorni delle forze navali militari. (Rum)