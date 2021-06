Medio Oriente: governo Anp scioglie consigli municipali in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha deciso di sciogliere i consigli municipali in vista dello svolgimento di nuove elezioni amministrative. In un comunicato rilasciato dopo l’incontro settimanale del Consiglio dei ministri di Ramallah, l’esecutivo dell’Anp afferma di aver incaricato i consigli del “disbrigo degli affari correnti”, sotto la supervisione del ministero del Governo locale, finché non si svolgeranno le prossime elezioni per le amministrazioni locali, entro la fine dell’anno. Secondo quanto annunciato in precedenza dal dicastero di Ramallah, le elezioni amministrative dovrebbero aver luogo il prossimo mese di settembre, ma non è chiaro se comprenderanno anche la Striscia di Gaza, governata di fatto dal gruppo palestinese Hamas. (Res)