Siria: Forze democratiche siriane valutano nuove operazioni contro Stato islamico

- Le Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi) stanno valutando di compiere nuove operazioni contro lo Stato islamico, alla luce di informazioni di intelligence che prevedono – prossimamente - un aumento delle attività del gruppo jihadista nelle aree controllate dall’Amministrazione autonoma curdo-siriana. Lo riferisce una fonte delle Forze di sicurezza interna (anche note come Asayish) della provincia orientale di Deir ez-Zor, citata fa. In effetti, tra venerdì e sabato scorso, 18 e 19 giugno, l’Is ha rivendicato almeno tre operazioni in aree controllate dall’Amministrazione de facto curdo-siriana, tra cui la distruzione di un’abitazione civile e di un veicolo militare delle Fds e l’uccisione di un combattente delle Fds. (Res)