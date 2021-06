Libano: presidente parlamento Berri, Bassil ha approvato “metà della mia iniziativa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corrente patriottica libera (Cpl), Gebran Bassil, ha approvato solamente “metà” dell’iniziativa per la formazione del nuovo governo del Libano proposta dal presidente del parlamento di Beirut, Nabih Berri. Lo ha detto lo stesso Berri, in un’intervista al quotidiano “Annahar”. “Il primo ministro incaricato Saad Hariri ha approvato l’iniziativa che ho proposto, mentre Gebran Bassil ne ha approvato soltanto metà”, ha aggiunto. Hariri “è stato nominato dai parlamentari, non da noi”, ha sottolineato il presidente del parlamento. L’iniziativa di Berri prevede un governo formato da 24 ministri, in cui a ciascuno dei tre blocchi politici principali spettino otto ministri, senza “terzo di blocco” (il terzo più uno dei ministri che secondo la Costituzione libanese garantisce un diritto di veto de facto sulle decisioni del governo). (Res)