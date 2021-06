Libano: ministro della Salute Hassan inizia visita in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute uscente del Libano, Hamad Hassan, avvia oggi una visita di tre giorni in Turchia. Durante la visita, Hassan dovrebbe incontrare l’omologo turco, Fahrettin Koca, visitare fabbriche di medicinali e attrezzature mediche, e informarsi sulla strategia medica per il turismo adottata da Ankara. “Scopo della visita è rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore sanitario, particolarmente perché i farmaci e le attrezzature mediche turchi aderiscono per qualità e prezzi agli standard scientifici libanesi”, ha detto Hassan, citato dall'emittente "Elnashra". (Res)