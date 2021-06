Libano: presidenza del governo respinge appelli a “riattivare” esecutivo uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del governo uscente del Libano ha respinto ieri gli appelli, fatti da alcuni politici, a “riattivare” l’esecutivo dimissionario a fronte delle difficoltà presenti nella formazione di un nuovo gabinetto. In un comunicato, la presidenza ha accusato alcune forze politiche di spingere il governo uscente a “violare la Costituzione”. “Consultazioni parlamentari vincolanti hanno prodotto un primo ministro designato”, aggiunge la nota, sottolineando che “il ritardo nella formazione di un nuovo governo è una pugnalata ai danni del Paese e dei cittadini”. Le circostanze straordinarie attraversate dal Libano, prosegue la presidenza, “richiedono una mobilitazione nazionale e concessioni da tutte le parti, per formare un governo che abbia l’autorità per riprendere i negoziati con il Fondo monetario internazionale”. (Res)