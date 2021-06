Libano: presidente Aoun, “non disperiamo” riguardo alla formazione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà correnti, il presidente del Libano, Michel Aoun, “non dispera” riguardo alla possibile formazione di un governo nel pieno delle sue funzioni. Lo ha detto il deputato Jamil el Sayed, dopo un incontro con il capo dello Stato al palazzo presidenziale di Baabda. Nonostante “tutto quel che sta succedendo”, Aoun “non dispera riguardo alle iniziative per raggiungere una soluzione, in presenza di persone sane, ammesso che la Costituzione e i poteri assegnati dalle autorità costituzionali non siano violati”, ha detto El Sayed. (Res)