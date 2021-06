Medio Oriente: Abbas chiede a gruppi palestinesi “dialogo serio” per ricomporre frattura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha fatto appello ai gruppi palestinesi affinché ritornino immediatamente a un “dialogo serio” per porre fine alla frattura esistente dal 2007. Aprendo una seduta del Consiglio rivoluzionario del gruppo palestinese Fatah a Ramallah, Abbas ha detto: “Con la nostra solida unità nazionale faremo cadere tutte le cospirazioni volte a colpire il nostro fronte interno, e proteggeremo l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), unico rappresentante legittimo del popolo palestinese”. “Proseguiremo i nostri sforzi per la riconciliazione nazionale palestinese”, ha aggiunto Abbas, facendo appello ai gruppi Fatah e Hamas, alle fazioni dell’Olp e alla Jihad islamica affinché tornino “immediatamente” a un “dialogo serio” per porre fine alla frattura. (Res)