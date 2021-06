Medio Oriente: Hamas, incontro “negativo” con coordinatore Onu Wennesland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, ha avuto un incontro definito “negativo” con il coordinatore speciale dell’Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland. Lo ha detto lo stesso Sinwar, sottolineando che l’incontro è stato “cattivo” e “non positivo nel risolvere la crisi nella Striscia di Gaza”. “Non ci sono segni che sarà risolta la crisi umanitaria qui”, ha aggiunto Sinwar, citato dal quotidiano panarabo "Asharq al Awsat", sottolineando che “l’occupazione (Israele) sta cercando di ricattare il popolo palestinese riguardo all’assistenza ai residenti della Striscia di Gaza”. Hamas ha informato Wennesland, giunto ieri nell’enclave, che non accetterà il suo ruolo come mediatore, perché non ha esercitato pressioni sufficienti su Israele. (Res)