Russia: fonti stampa, in corso programma di sviluppo di interfaccia neurale

- Il governo russo sta sviluppando un programma che anche prevede lo sviluppo di tecnologie di interfaccia neurale per collegare direttamente il cervello a dispositivi elettronici. Lo ha reso noto “Kommersant” con riferimento a una fonte vicina al ministero dell'Istruzione e della Scienza. Secondo le fonti, sarebbe già stato creato un gruppo di lavoro per sviluppare il programma, al quale sono destinati 54 miliardi di rubli (620 milioni di euro) per il periodo dal 2021 al 2029. I fondi saranno stanziati sulla base delle risorse per i progetti nazionali Scienza, Demografia, Sanità, Produttività del lavoro ed Economia digitale. Il programma è stato sviluppato dall'Accademia delle scienze russa in collaborazione con l'Università statale di Mosca ed è stato approvato dal presidente Vladimir Putin a marzo.(Rum)