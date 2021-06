Kosovo: prima udienza processo contro ex comandante Uck Mustafa il 15 settembre all'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo a Salih Mustafa, ex comandante dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), inizierà il 15 settembre presso il Tribunale speciale dell'Aia. Come riferiscono i media balcanici, Mustafa è il primo degli ex esponenti dell'Uck a comparire davanti al tribunale. È stato arrestato nel settembre dello scorso anno ed estradato nei Paesi Bassi, insieme all'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci. Mustafa è stato una figura chiave dell'Esercito di liberazione durante la guerra del Kosovo nel 1998-1999. È stato sospettato di aver commesso crimini di guerra, tra cui detenzione arbitraria, tortura e omicidio di un prigioniero. Mustafa si è dichiarato non colpevole di tutti i capi di imputazione. Thaci ha annunciato le sue dimissioni da presidente poco prima di essere arrestato. L'ex presidente è stato sospettato dell'uccisione di centinaia di persone, della tortura e di altri atti “efferati”. Il Tribunale speciale dell'Aia è stato istituito per processare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altri crimini commessi durante la guerra del Kosovo. La Corte processa i sospettati di crimini di guerra sia del Kosovo che della Serbia. (Alt)