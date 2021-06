Ue: Di Maio oggi a Lussemburgo per il Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, è oggi in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri. L'agenda, riferisce una nota della Farnesina, prevede uno scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale, tra cui: Bielorussia, America Latina e Iraq, cui sarà dedicata una particolare attenzione, con una colazione col Ministro degli Esteri Hussein, anche su iniziativa dell'Italia. Al termine dei lavori, il ministro Di Maio partirà per una missione di due giorni nei Balcani. La prima tappa del viaggio sarà Belgrado, dove il titolare della Farnesina avrà degli incontri con il primo ministro serbo, Ana Brnabic, il Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic e con il suo omologo serbo, Nikola Selakovic. Nel pomeriggio di domani, Di Maio volerà a Pristina, dove avrà colloqui con la ministra degli Esteri, Donika Gervalla-Schwarz, con il primo ministro, Albin Kurti e con il presidente dell'Assemblea del Kosovo, Glauk Konjufca. Il ministro Di Maio pronuncerà infine un discorso di fronte al Parlamento.(Com)