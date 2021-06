Kosovo: Covid, in arrivo da Montenegro donazione di vaccini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha reso noto lo scorso 3 giugno di intendere aiutare la Macedonia del Nord, il Kosovo, l'Albania, la Bosnia Erzegovina con una donazione di 150 mila dosi di vaccini anti-Covid. "Le nostre esigenze sono state soddisfatte pienamente e non c'è motivo di aspettarsi una carenza fino alla fine dell'anno", ha affermato il ministro della Salute bulgaro, Stoycho Katsarov, in conferenza stampa. Katsarov ha aggiunto che la maggior parte della donazione sarà costituita dai vaccini AstraZeneca su si attenderà attende l'autorizzazione alla donazione da parte della Commissione europea e dell'azienda produttrice. "La vaccinazione è l'unico modo per evitare ulteriori ondate di coronavirus", ha sottolineato Katsarov. (segue) (Alt)