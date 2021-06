Kosovo: leader Pdk critica premier Kurti prima dell'incontro a Parigi con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader ad interim del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhajm, ha criticato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti in vista del suo incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, in programma a Parigi questa settimana. "La scorsa settimana ha segnato la miseria politica di questo governo che Albin Kurti ha mostrato con i suoi circhi diplomatici. A Vienna, invece di chiedere il riconoscimento alla Serbia, ha detto che non dovrebbero esserci attacchi dalla Serbia. Invece di impegnandosi ad attuare l'Accordo di Washington e lo sviluppo economico del Paese, ne ha negato la legalità", ha scritto Hoxhajm su Facebook. "Mentre un altro incontro importante e difficile attende il Kosovo questa settimana a Parigi, vorrei che Albin Kurti riflettesse sulle sue follie politiche degli ultimi due giorni e sulla miseria anarchica e che agisse con responsabilità statale e istituzionale", ha aggiunto. Ariana Musliu-Shoshi, deputata del Pdk, ha affermato che il primo ministro del Kosovo ha "l'obbligo morale" di riferire all'Assemblea del Kosovo sugli incontri a Bruxelles, in particolare sul suo incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic. "Diversi giorni a Bruxelles, un paio di riunioni lì, ma il presidente del Consiglio continua a tacere. La mia domanda per il presidente del Consiglio è: riferirà all'Assemblea del suo incontro con Vucic e quando accadrà?", ha chiesto la parlamentare del Pdk. (segue) (Alt)