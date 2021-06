Kosovo: premier Kurti a colloquio con deputato albanese al Parlamento serbo su diritti minoranze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha reso noto a questo proposito che le autorità della Serbia hanno esaminato 21 località e che i presunti resti di corpi di cittadini di etnia albanese sono stati trovati in quattro di queste. Vucic ha aggiunto che "Pristina non ha fatto nulla finora" per rispondere alle diverse richieste di Belgrado di ricercare eventuali corpi (di etnia serba) in altre località. "Il capo della loro squadra ha detto che non avrebbero permesso gli scavi, perché la notizia degli scavi avrebbe potuto far pensare che gli albanesi hanno commesso dei crimini", ha detto Vucic, precisando che alla fine "hanno aggiunto che volevano Veljko Odalovic rimosso" dalla commissione per le persone scomparse perché sarebbe il "Goering e Goebbels della politica fascista serba". (segue) (Alt)