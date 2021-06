Usa: Casa Bianca e Congresso in disaccordo su bilancio di deterrenza Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di un fondo per la deterrenza della Cina nell'Indo-Pacifico si è scontrata con l'opposizione di diversi parlamentari del Congresso federale, secondo cui l'amministrazione presidenziale ha tracciato una lista di priorità errata. Le frizioni tra la Casa Bianca e parte del Congresso - inclusi membri del Partito democratico - in merito alla cosiddetta Iniziativa di deterrenza nel Pacifico (Pdi) evidenzia l'incertezza che in parte ancora caratterizza il riorientamento strategico del Pentagono verso il teatro asiatico. L'Iniziativa è stata istituita all'inizio di quest'anno per finanziare infrastrutture di base ed esercitazioni congiunte con gli alleati nell'Indo-Pacifico, e assicurare che gli Usa possano far fronte ad eventuali attacchi militari da parte della Cina. La proposta di bilancio per il 2022 presentato dall'amministrazione presidenziale prevede lo stanziamento di quasi 5,1 miliardi di dollari per la Pdi. (segue) (Nys)