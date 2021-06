Usa-Iran: stampa Usa, dichiarazioni Raisi bloccano tentativo di rilancio negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente iraniano eletto, Ebrahim Raisi, suonano come una pietra tombale per gli sforzi dell'amministrazione presidenziale Usa di rilanciare la "fase due" dei colloqui sul nucleare con quel Paese. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", in un editoriale che fa eco a simili analisi di altre grandi testate giornalistiche statunitensi. Raisi non assumerà l'incarico sino al prossimo agosto, ma ieri ha annunciato che il suo governo non intende negoziare alcun limite al programma iraniano di sviluppo dei missili balistici, né la fine del sostegno alla rete di milizie e gruppi filo-iraniani presenti nelle maggiori aree di crisi mediorientali. L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha promosso l'idea di una "fase due" dei colloqui con Tehran come anticamera per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare iraniano del 2015 su basi "più solide e durature", come aveva dichiarato il segretario di Stato Antony Blinken. L'accordo del 2015 non poneva però alcun limite al programma balistico Iraniano né alle sue attività di destabilizzazione, e secondo il "Wall Street Journal" è sempre stato illusorio per Washington pensare di poter spingere l'Iran ad accettare un accordo che invece includesse tali ambiti. Le parole di Raisi - afferma il quotidiano - "sono la dimostrazione che Raisi si aspetta dagli Usa il ritorno all'accordo voluto da Obama, che finanzia l'arsenale convenzionale di Tehran e ne promuove il terrorismo regionale". (segue) (Nys)