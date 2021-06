Usa-Iran: stampa Usa, dichiarazioni Raisi bloccano tentativo di rilancio negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno intenzione di cercare un vertice con il nuovo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ma vi è attesa per risultati colloqui accordo nucleare. Lo ha dichiarato ieri, nel corso di una conferenza stampa, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Ieri mattina il neo presidente iraniano, ex capo della magistratura ed esponente dell’ala ultraconservatrice già sotto sanzioni Usa, ha affermato di non avere alcuna intenzione di incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Al momento non abbiamo relazioni diplomatiche con l'Iran o piani per incontrarci a livello di leader”, ha dichiarato Psaki. (segue) (Nys)