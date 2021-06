Usa-Iran: stampa Usa, dichiarazioni Raisi bloccano tentativo di rilancio negoziati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica estera dell’Iran non sarà in alcun modo limitata dall’accordo sul nucleare iraniano. Lo ha dichiarato il neo eletto presidente iraniano, Ebrahim Raisi, nella prima conferenza stampa dopo la vittoria delle elezioni presidenziali dello scorso 18 giugno. "Non legheremo gli interessi del popolo iraniano all'accordo nucleare", ha dichiarato Raisi. "La nostra politica estera non si limiterà all'accordo nucleare", ha sottolineato il presidente iraniano, facendo riferimento al Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa) raggiunto nel luglio 2015 durante l'amministrazione guidata dal predecessore Hassan Rohani e di fatto in crisi dal maggio 2018 dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti. (segue) (Nys)