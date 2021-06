Usa-Iran: stampa Usa, dichiarazioni Raisi bloccano tentativo di rilancio negoziati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raisi, ultraconservatore capo della magistratura, già candidato perdente contro Hassan Rohani all’ultima tornata elettorale del 2017, è stato eletto ufficialmente il 20 giugno come ottavo presidente della Repubblica islamica dell’Iran al primo turno delle elezioni presidenziali. Le votazioni hanno registrato una bassa affluenza pari al 48,8 per cento, in netto calo rispetto al 73,33 per cento di quattro anni fa. Raisi ha ottenuto 17.926.345 preferenze, pari al 61,9 per cento dei voti, superando nettamente gli sfidanti: l’ex comandante dell’esercito del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, Mohsen Rezaei (3.412.712 voti), il riformista ed ex governatore della Banca centrale, Abdolnasser Hemmati, (2.427.201 preferenze) e Amir Hossein Ghazizadeh-Hashemi (999.718 voti). (segue) (Nys)