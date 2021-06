Usa: sgombero Lafayette Square, decadono le accuse contro l'amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice distrettuale Dabney Friedrich ha respinto gran parte delle accuse rivolte dal movimento "Black Lives Matter" ("Blm")all'ex presidente Usa Donald Trump e al suo procuratore generale Bill Barr per lo sgombero di Lafayette Square a Washington, nel giugno 2020. L'episodio era avvenuto nel pieno delle proteste violente che l'anno scorso hanno infiammato numerose grandi città statunitensi. A giugno i manifestanti di Blm si spinsero sino in prossimità della Casa Bianca, e in una occasione Trump fu addirittura costretto a riparare nel rifugio sotterraneo della residenza presidenziale. Dopo lo sgombero di Lafayette Square, teatro di tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine, il Partito democratico e diverse organizzazioni accusarono Trump d'aver violato il diritto di protesta dei manifestanti al solo fine di farsi fotografare con funzionari della sua amministrazione nei pressi della storica chiesa di San Giovanni, danneggiata dai manifestanti. Tale accusa è però risultata infondata il mese scorso, al termine di una inchiesta condotta dall'ispettore generale del dipartimento dell'Interno. La giudice Friedrich ha stabilito ieri che le accuse a Trump e al suo procuratore generale siano frutto di speculazioni, e che sia prematuro per la corte concludere se l'operato delle forze dell'ordine in quell'occasione sia stato giustificato. (Nys)