Filippine: Duterte, "vaccinatevi contro il Covid o finirete in prigione"

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha minacciato di arrestare i cittadini che rifiuteranno di farsi somministrare un vaccino contro la Covid-19. "Scegliete voi: fatevi vaccinare, o vi farò sbattere in prigione", ha dichiarato Duterte nel corso di una conferenza stampa trasmessa in televisione dopo una ispezione dei siti per la somministrazione dei vaccini a Manila. Le Filippine figurano tra i Paesi dell'Asia maggiormente colpiti dalla pandemia di coronavirus, con circa 1,3 milioni di casi di contagio e oltre 23mila decessi dall'inizio dell'emergenza. "Non fraintendetemi: questo Paese affronta una crisi", ha detto Duterte. "Sono esasperato dai filippini che non si attengono alle indicazioni del governo". Le parole di Duterte contraddicono apertamente la posizione ufficiale delle autorità sanitarie del Paese, secondo cui la vaccinazione è del tutto volontaria. Nel corso della conferenza stampa, Duterte ha anche difeso la controversa decisione del suo governo di tener chiuse le scuole (segue) (Fim)