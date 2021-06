Filippine: Duterte, "vaccinatevi contro il Covid o finirete in prigione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha firmato un accordo per l’acquisto di 40 milioni di dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech. Lo ha annunciato il 20 giugno il capo del programma governativo di acquisizione dei vaccini, Carlito Galvez. Le consegne, ha spiegato il dirigente, inizieranno a partire da agosto e dureranno otto settimane. Di recente i ritardi nelle consegne dei vaccini in uso alle Filippine hanno costretto alcune città a chiudere i centri di vaccinazione, complicando la campagna nazionale per l’immunizzazione della popolazione. (segue) (Fim)