Giappone: governo lancia vasta iniziativa per le tecnologie di stoccaggio del carbonio (2)

- I progetti di ricerca a sviluppo si concentreranno sullo stoccaggio sotterraneo della CO2 presso i siti di emissione e la liquefazione dell'anidride carbonica per il trasporto in Paesi asiatici con una capacità di stoccaggio superiore a 10 miliardi di tonnellate. Il Giappone sta conducendo frattanto uno studio di fattibilità per la realizzazione di una conduttura tra un giacimento di gas naturale indonesiano e un sito di stoccaggio sotterraneo a quattro chilometri di distanza, che dovrebbe divenire operativo dal 2024, e ridurre le emissioni annue di CO2 di 300mila tonnellate, parte delle quali verranno messe a bilancio del Giappone. (Git)