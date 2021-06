Libia: Usa impegnati in negoziati per ritiro militari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati in trattative con alcuni degli attori chiave in Libia per il ritiro delle forze straniere, in vista delle elezioni previste per dicembre. Lo ha detto Richard Norland, inviato speciale Usa per la Libia, sottolineando l'importanza di veder nascere nel paese un governo legittimo e credibile che "potrebbe spingere gli attori stranieri a ritirare le loro truppe". "Sarà uno sviluppo molto importante e di grande impatto, ma non stiamo suggerendo di aspettare fino al prossimo anno per cercare di fare qualche progresso", ha detto Norland prima del viaggio del segretario di Stato Antony Blinken in Europa, dove prenderà parte alla seconda conferenza di Berlino sulla Libia. "Ci sono negoziati in corso con alcuni degli attori chiave, volti a cercare di rimuovere alcuni dei mercenari e combattenti stranieri", ha aggiunto Norland.(Nys)