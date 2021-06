Nicaragua: dipartimento di Stato Usa condanna arresto oppositore governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osa tornerà a discutere questa settimana la situazione in Nicaragua, sempre in relazione alla serie di arresti compiuti ai danni di oppositori e aspiranti alla presidenza nelle elezioni di novembre. Il Consiglio permanente si riunirà mercoledì 23 per esaminare - tra le altre cose - il rapporto elaborato da Antonia Urrejola Noguera, presidentessa della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh). Gli interventi delle autorità nicaraguensi, oggetto di dure critiche della comunità internazionale, hanno portato all'arresto di diversi nomi della scena nazionale, tra cui cinque candidati alla presidenza: Cristiana Chamorro, figlia dell'ex presidentessa Violeta Barrios de Chamorro, finita sotto inchiesta per un presunto coinvolgimento nel riciclaggio del denaro sporco. Quindi è stata la volta di Arturo Cruz, accusato di "attentare contro la società e i diritti del popolo", ai sensi della legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando "ingerenza" delle potenze straniere. (segue) (Nys)