Cile: governo, somministrazione terza dose vaccino anti-Covid "probabile"

- La sottosegretaria alla Sanità del Cile, Gabriela Daza, ha dichiarato che "è probabile" si renda necessaria una terza dose di rinforzo per la popolazione già immunizzata con due dosi del vaccino contro il Covid-19. La decisione, ha spiegato Daza in un'intervista rilasciata all'emittente "Tvn", verrà presa entro luglio in base all'evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese e al monitoraggio degli effetti del vaccino. "Probabilmente sarà necessaria una terza dosi di vaccino", ha ammesso Daza, confermando in questo modo quello che alcuni esperti avevano già anticipato la settimana scorsa. La funzionaria non ha fatto riferimento ad una presunta scarsa efficacia del vaccino maggiormente utilizzato in Cile nella campagna di immunizzazione, quello del laboratorio cinese Sinovac, ma ha parlato della necessità di avere un "monitoraggio di almeno sei mesi" sugli effetti del farmaco anti-covid, e che verrà presa una decisione in base all'osservazione dell'evoluzione delle persone vaccinate a febbraio. "In funzione dei risultati che vedremo a luglio sulle persone vaccinate a febbraio potremmo decidere di somministrare una terza dosi a settembre", ha detto Daza. (segue) (Abu)