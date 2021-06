Cile: governo, somministrazione terza dose vaccino anti-Covid "probabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 in Cile si sono registrati 5.252 contagi da nuovo coronavirus a partire da oltre 72 mila tamponi effettuati, con un indice di positività del 6,54 per cento. I casi attivi sono attualmente 37.284, mentre dall'inizio della pandemia i contagi contabilizzati sono 1.522.223. I decessi riportati nell'ultimo bollettino Covid delle autorità sanitarie sono 132, per un totale di 31.645 morti dovute all'infezione del nuovo coronavirus. II numero dei pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva è di 3.236, 2.737 delle quali vengono attualmente assistite con respiratore meccanico. Secondo dati ufficiali le strutture sanitarie cilene contano in questo contesto con 217 unità critiche ancora disponibili. In base all'attuale situazione epidemiologica l'area metropolitana della capitale Santiago del Cile (Region Metropolitana), con 8 milioni di abitanti, permane in quarantena totale come decretato a partire dall'8 giugno. Oltre alla capitale la serrata include anche altri sette municipi nelle regioni di Valparaiso, O'Higgins, El Maule e Los Lagos. (segue) (Abu)