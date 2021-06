Taiwan-Cina: Taipei intende mantenere uffici di rappresentanza ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiu Tai-san, ministro del Consiglio per gli affari della terraferma di Taiwan, ha dichiarato ieri che l'Isola intende mantenere la propria presenza ad Hong Kong, adottando però "alcuni aggiustamenti". Le parole di Chiu seguono l'espulsione da Hong Kong di alcuni funzionari dell'Ufficio economico e culturale di Taipei presso l'ex colonia britannica, dopo che questi ultimi hanno rifiutato di firmare un documento che riconosce il principio di "una sola Cina", pare in cambio del rinnovo dei loro permessi di soggiorno. Nonostante la disputa, i servizi emessi dall'ufficio taiwanese - come l'emissione di visti, l'accettazione di richieste di visto da parte dei cittadini di Hong Kong, la promozione del commercio, della cultura, del turismo, e la conduzione di programmi di scambio studentesco - dovrebbero proseguire regolarmente. Chiu ha condannato l'imposizione del documento su "una sola Cina" ai funzionari taiwanesi, affermando che l'accordo del 2011 che regola le relazioni tra l'Isola e la Cina continentale non prevede nulla di simile. L'accordo ha portato all'apertura di piattaforme informali per il rafforzamento della cooperazione e le interazioni positive tra le due sponde dello Stretto di Taiwan. (Cip)