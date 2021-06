Covid: Costa, no obbligo mascherina step decisivo per ritorno a normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abolizione dell’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto dal 28 giugno "è un ottima notizia. Prosegue così il percorso avviato dal Governo Draghi di ripresa e rinascita del Paese". E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa che aggiunge: "Con tutta italia che sarà in zona bianca, un italiano su 4 che ha completato il ciclo vaccinale e più della metà di cittadini che hanno ricevuto almeno una dose, togliere la mascherina all’aperto era un passaggio necessario e non più rinviabile, visti anche i numeri giornalieri confortanti della campagna vaccinale e il quadro epidemiologico in miglioramento costante". Questa scelta - spiega ancora - presa a seguito delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, "ha un significato simbolico molto forte per il Paese: segna uno degli ultimi passaggi significativi per il ritorno alla vita normale. È un segnale di fiducia per i nostri concittadini e anche per tutti coloro che quest'estate verranno a visitare l’Italia”. (segue) (Com)