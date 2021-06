Usa: leader democratico Schumer, Trump ha avvelenato la nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente Usa, Donald Trump, ha avvelenato la democrazia degli Stati Uniti d’America. Lo ha detto il leader della maggioranza democratica al Senato statunitense, Chuck Schumer, commentando un ampio disegno di legge per la riforma elettorale in fase di discussione al Congresso. Il leader dem si è scagliato contro le nuove regole di voto negli Stati a guida repubblicana e, in particolare, per gli sforzi dell'ex presidente Trump nel mettere in dubbio i risultati delle elezioni che hanno portato alla vittoria del democratico Joe Biden. “Ha mentito più e più volte, avvelenando la nostra democrazia”, ha detto Schumer. “Che uomo spregevole è Donald Trump?" ha aggiunto. L’esponente democratico ha quindi letto alcune parti delle leggi introdotte o discusse in una serie di Stati a guida conservatrice, tra cui limitazioni al voto per corrispondenza e requisiti più rigorosi per l'identificazione degli elettori. Si tratta in entrambi casi di pratiche che, secondo le accuse lanciate da Trump, avrebbero favorito brogli elettorali durante le ultime presidenziali. (segue) (Nys)