Cile: governo, somministrazione terza dose vaccino anti-Covid "probabile" (3)

- Il Cile ha già vaccinato il 61,2 per cento della popolazione con le due dosi, eppure il livello di contagi, ricoveri e decessi non diminuisce in una proporzione equivalente a quanto ci si aspettava. Secondo quanto dichiarato ad aprile ad "Agenzia Nova dal direttore dell'Istituto di medicina della Universidad Austral del Cile e membro della squadra del ministero delle Scienze per la strategia vaccinale Covid-19, Mario Calvo Arellano, le autorità cilene sono sempre state consapevoli della bassa efficacia del vaccino anti Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinovac ma non potevano aspettare di disporre di vaccini migliori. "Eravamo al corrente della bassa efficacia del vaccino, ma avevamo bisogno di ridurre il numero dei decessi e dei pazienti in terapia intensiva e questo vaccino è stata la nostra opportunità. Non potevamo aspettare un vaccino migliore alla fine dell'anno", afferma Calvo Arellano, commentando le dichiarazioni del direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie cinese, Gao Fu, che nel corso di una conferenza stampa a Chendgu, ha dichiarato che l'efficacia dei vaccini contro il coronavirus prodotti dalla Cina "non è elevata". (segue) (Abu)