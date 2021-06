Brasile: parlamento approva legge di privatizzazione società elettrica Eletrobras (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per facilitare le operazioni e velocizzare il processo sarà creata una nuova società pubblica in grado di poter assumere la gestione di strutture strategiche come la centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e la centrale nucleare di Angra dos Reis, che resteranno statali, per poter vendere la struttura che gestisce le reti elettriche più agevolmente. Secondo quanto sostenuto dal presidente della compagnia statale, Rodrigo Limp, nel corso della sua prima intervista con il quotidiano "Valor Economico", la capitalizzazione della compagnia statale dell'elettricità brasiliana Eletrobras dovrebbe avvenire nei primi due mesi del 2022 e raccogliere risorse private nell'ordine dei 25 miliardi di real (4,1 milioni di euro). (segue) (Brb)