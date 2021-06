Serbia: Ufficio per il Kosovo, Pristina vieta l'ingresso al ministro dello Sport Udovicic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina hanno vietato al ministro dello Sport della Serbia, Vanja Udovicic, l'ingresso in Koosvo. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo serbo, Petar Petkovic, secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Danas". Il ministro Udovicic avrebbe dovuto tenere un discorso all'Università di Pristina e presenziare alla consegna di alcune borse di studio. L'agenda prevedeva anche una visita al Centro per l'ecologia e lo sviluppo sportivo di Zubin Potok, uno dei comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. Secondo quanto spiegato dall'Ufficio serbo per il Kosovo, la visita era stata annunciata secondo quanto prescritto dagli accordi attraverso l'ufficiale di collegamento preposto a tali avvisi. Secondo la parte serba, dunque, Pristina avrebbe deciso "arbitrariamente" di non consentire la visita di Udovicic. (Seb)