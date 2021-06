Kosovo: leader Pdk critica premier Kurti prima dell'incontro a Parigi con Macron (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, dovrebbe informare i ministri degli Esteri dell'Ue in merito all'ultimo round negoziale relativo al dialogo tra Kosovo e Serbia. I nuovi incontri dovrebbero ricominciare a luglio, con la speranza di "produrre risultati più tangibili", come riferiscono fonti stampa. Nei giorni scorsi il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, ha detto che non ci sono motivi per essere pessimisti riguardo al successo del dialogo tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti. Alla domanda se l'elezione di Albin Kurti a primo ministro del Kosovo avrà un impatto inaspettato sul dialogo, Lajcak ha risposto che il primo incontro tra le due delegazioni non è stato semplice. "Non possiamo essere pessimisti, e non abbiamo motivo di essere pessimisti. Il primo incontro personale tra le parti di Serbia e Kosovo, sarebbe ingenuo dire che questo incontro è stato semplice. Ma il fatto è che l'incontro è durato diverse ore, entrambe le parti sono interessate alla normalizzazione dei rapporti e la strada verso l'Ue è quella giusta", ha spiegato il diplomatico slovacco. (segue) (Alt)