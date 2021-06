Amministrative: Calenda, a Napoli appoggeremo Bassolino, a Milano Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle amministrative di Torino e Bologna stiamo decidendo cosa fare in questi giorni. Mentre a Napoli appoggeremo Antonio Bassolino e su Milano faremo una lista, 'I Riformisti', a sostegno del candidato sindaco uscente Beppe Sala". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, durante un incontro con i cittadini nel quartiere San Paolo. "Bassolino è stato un ottimo amministratore di Napoli, io l'ho conosciuto in un periodo in cui ho lavorato a Napoli mentre lui era governatore - ha aggiunto Calenda -. E' una persona che amministra molto bene e si presenterà una compagine coerente, che la cosa che noi cerchiamo anche a Roma". (Rer)