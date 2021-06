Covid: Cts, 28 giugno o 5 luglio stop mascherine all'aperto, su data precisa decide politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico (Cts), ha confermato due date per lo stop al dispositivo di protezione all'aperto: il 28 giugno o il 5 luglio, quando tutto il Paese sarà comunque in zona bianca. E' quanto emerso dalla riunione del Comitato di oggi pomeriggio che doveva sciogliere il nodo delle mascherine indossate all'aperto anche in seguito alla ripetute pressioni che giungevano in particolare dalla Lega di Matteo Salvini e da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Quanto alla pronuncia su una data precisa e quindi di un giorno esatto la decisione viene in ogni caso demandata al governo. (Rin)