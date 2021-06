Usa: Casa Bianca su comunione a Biden, questione personale non politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, considera la fede una questione personale e non politica. Lo ha detto la portavoce delle Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro coi giornalisti. Il capo dello Stato Usa "non vuole entrare nelle discussioni interne alla Chiesa”, ha detto la portavoce, commentando il documento sulla comunione elaborato dai vescovi statunitensi la scorsa settimana. Lo stesso Biden ha definito “una questione privata” il documento approvato prelati. “Non penso che accadrà”, ha aggiunto Biden. Il testo dei vescovi statunitensi dovrebbe rappresentare un monito per i politici cattolici, incluso il presidente e la speaker della Camera, Nancy Pelosi, favorevoli alla libertà di scelta sull’aborto. La Conferenza episcopale statunitense (Usccb) ha dato il via libera a procedere alla stesura di una bozza con 168 voti favorevoli, 55 contrari e 6 astenuti. Biden, come pure la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, si dichiara personalmente contrario all'aborto, pur lasciando aperta la porta alla libera scelta del singolo. Qualora il testo elaborato dal clero statunitense venga approvato l'ultima parola spetterà comunque alla Santa sede, che si è già espressa contro quella che considera una politicizzazione del sacramento eucaristico. (segue) (Nys)