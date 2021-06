Usa: Casa Bianca su comunione a Biden, questione personale non politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il Vaticano ha messo in guardia i vescovi statunitensi dal negare il sacramento della comunione ad alcuni politici, incluso il presidente Biden, per il loro sostegno al diritto all'aborto. Papa Francesco avrebbe sottolineato che la comunione non può essere usata come arma politica dai vescovi cattolici. “La preoccupazione in Vaticano è di non usare l'accesso all'Eucaristia come arma politica”, ha detto al “New York Times” Antonio Spadaro, gesuita molto vicino al pontefice. All'inizio di questo mese, papa Bergoglio ha parlato della comunione dicendo che essa "non è la ricompensa dei santi, ma il pane dei peccatori”. Il sostegno di Biden al diritto all'aborto è stato spesso sotto i riflettori dell’opinione pubblica Usa, poiché è in contrasto con alcuni leader della Chiesa cattolica. Biden ha dichiarato pubblicamente la sua devozione alla fede cattolica, tanto che durante il G7 a Carbis Bay, nel Regno Unito, non ha perso l’occasione per assistere alla messa domenicale in una chiesa non lontana dalla sede del summit. L’attuale inquilino della Casa Bianca è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti, dopo John F. Kennedy. (Nys)