Usa: Cdc lanciano servizio WhatsApp dedicato a vaccinazione ispanici

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno lanciato una chat in lingua spagnola sull’applicazione di messagistica WhatsApp, progettata per fornire informazioni sul vaccino anti-coronavirus ai cittadini ispanici. Secondo i dati della Kaiser Family Foundation, il 36 per cento dei “latinos” ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte del 45 per cento tra i bianchi. Raggiungere la comunità latina su WhatsApp, che ospita un'enorme base di utenti appartenenti a questa comunità, potrebbe aiutare a contrastare la disinformazione e la sfiducia nei confronti dei vaccini. Il dipartimento della Salute e dei Servizi umani sta collaborando con Facebook, la società madre di WhatsApp, nell'ambito dell'obiettivo dell'amministrazione del presidente Joe Biden di vaccinare il 70 per cento degli adulti statunitensi con almeno una dose entro il 4 luglio. La chat, chiamata "Mi Chat Sobre Vacunas Covid", è attiva h24 ed è possibile accedervi tramite un collegamento o un codice Qr.(Nys)