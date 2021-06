Usa: leader democratico Schumer, Trump ha avvelenato la nostra democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera alta del Congresso si appresta a votare il progetto di riforma elettorale, denominato “For the People Act”, un disegno di legge radicale che oltre a stabilire standard di voto nazionali cambia anche la composizione della Commissione elettorale federale, revisiona il finanziamento della campagna elettorale, pone nuove regole sulla riorganizzazione del Congresso e nuove linee guida etiche per presidenti e vicepresidenti. Molto probabilmente il disegno di legge non riuscirà a ottenere i 60 voti necessari per superare l’ostruzionismo al Senato, con i repubblicani schierati in un'opposizione unitaria alla legislazione. Alle accuse di brogli, rigettate da diverse sentenze che hanno dato torto a Trump e al suo staff nell’ambito di alcuni processi, ha fatto seguito la rivolta del 6 gennaio, durante la quale un gruppo di sostenitori dell’ex inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione al Campidoglio per interrompere la certificazione del voto da parte del Congresso. Per gli scontri, costati la vita a cinque persone, Trump è stato sottoposto a impeachment dalla Camera dei rappresentanti, ma la messa in stato d’accusa si è risolta in un nulla di fatto per l’opposizione decisiva del Senato (dove i due partiti si dividono equamente i seggi 50-50). (Nys)