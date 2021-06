Nicaragua: dipartimento di Stato Usa condanna arresto oppositore governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino della procura, come detto, erano finiti quattro pre candidati alla presidenza: Cristiana Chamorro, figlia dell'ex presidentessa Violeta Barrios de Chamorro, finita sotto inchiesta per un presunto coinvolgimento nel riciclaggio del denaro sporco. Quindi è stata la volta di Arturo Cruz, accusato di "attentare contro la società e i diritti del popolo", ai sensi della legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando "ingerenza" delle potenze straniere. Identica base legale è servita per eseguire gli arresti nei confronti di altri due possibili aspiranti alla contesa di novembre: Juan Sebastian Chamorro, nipote di Violeta, e Felix Madariaga. (segue) (Nys)