Nicaragua: dipartimento di Stato Usa condanna arresto oppositore governo (6)

- I governi di Argentina e Messico hanno convocato i rispettivi ambasciatori nella repubblica del Nicaragua per "realizzare consultazioni sulle preoccupanti azioni politiche e legali" messe in atto dal governo di Daniel Ortega nei confronti di esponenti dell'opposizione e membri della società civile. Lo riferisce una nota emessa oggi dal ministero degli Esteri argentino nella quale si afferma inoltre che " l'Argentina ed il Messico rimarranno attenti all'evoluzione degli avvenimenti" nel paese centroamericano e "continueranno a promuovere senza equivoci il pieno rispetto e la promozione dei diritti umani, le libertà civili, politiche e di espressione di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità e/o professione". I governi di Alberto Fernandez e Andres Manuel Lopez Obrador ribadiscono inoltre la loro "disponibilità a collaborare in modo costruttivo per la promozione del dialogo affinché siano gli stessi nicaraguensi a superare pacificamente questa situazione, nel rispetto della divisione dei poteri, delle minoranze, delle garanzie costituzionali, e in generale dello stato di Diritto e di tutti i diritti umani". (Nys)