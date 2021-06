Cile: governo, somministrazione terza dose vaccino anti-Covid "probabile" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso studio si legge che per coloro che hanno più di 70 anni si osserva che nell'ultima settimana il numero di infezioni sarebbe stato più alto del 64 per cento senza vaccinazione. Questo perché si tratta di una fascia di età che per l'83 per cento ha ricevuto entrambe le dosi vaccinali. Il Paese, riconosce l'esperto, sta registrando un aumento dei contagi ma la mortalità delle persone oltre i 60 anni si sta mantenendo allo stesso livello, mentre la mortalità sotto i 60 anni sta aumentando. "Pensiamo che il vaccino stia proteggendo le persone più anziane in Cile", afferma. "I giovani muoiono più di prima, si muovono troppo e su di loro potrebbe incidere il fattore varianti", spiega lo studioso, precisando che al momento ci sono ancora troppi pochi dati a disposizione per stabilirlo con certezza. "Il vaccino cinese può proteggere dalla malattia grave, ma sappiamo bene che non fermeremo la pandemia con questo vaccino. Erano necessarie migliori misure di quarantena e distanziamento che non sono state applicate", sintetizza Calvo Arellano. (Abu)