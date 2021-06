Usa: oggi le primarie democratiche per il sindaco di New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A contendersi la leadership democratica a New York, storicamente un fortino dei progressisti nonché città più popolosa del Paese, ci sono Andrew Yang e, soprattutto, il presidente del municipio di Brooklyn, Eric Adams, e Kathryn Garcia, alla guida della sanità newyorchese fino allo scorso anno. Secondo il “New York Times”, data la composizione elettorale della città, il democratico vincitore delle primarie è quasi certo di essere eletto sindaco a novembre prossimo. Dopo la chiusura del voto, i funzionari elettorali dovranno aspettare che arrivino decine di migliaia di schede per corrispondenza, fattore che potrebbe contribuire a ritardare ulteriormente le operazioni. Verranno conteggiati subito solo i voti di prima scelta dei newyorkesi, quelli della colonna “1”, ma le loro altre preferenze potrebbero essere potenzialmente decisive. "La democrazia richiede tempo e ogni voto conta", ha affermato Susan Lerner, direttore esecutivo di Common Cause New York, un’organizzazione che si occupa di elezioni. "Vale la pena aspettare risultati elettorali accurati ed equi", ha detto al “Nyt”. (Nys)