Brasile: parlamento approva legge di privatizzazione società elettrica Eletrobras (4)

- La compagnia ha registrato nel primo trimestre del 2021un utile netto di 1,6 miliardi di real (252 milioni di euro). Per l'ufficio stampa della società si tratta di un risultato superiore del 31 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile lordo, Ebitda (considerando interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, è aumentato dell'11 per cento rispetto al primo trimestre del 2020, raggiungendo i 3,8 miliardi di real (598 milioni di euro). Secondo Eletrobras, il risultato è stato influenzato positivamente dalla revisione periodica delle tariffe, a partire da giugno 2020. Eletrobras ha inoltre informato che continua a cercare la "razionalizzazione del portafoglio azionario". Nel primo trimestre, la società aveva partecipazioni in 83 società a scopo speciale (Spe) che mira a ridurre a 49 entro la fine dell'anno. (Brb)