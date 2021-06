© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione della mostra "Ciao maschio, volto potere e identità dell'uomo contemporaneo". Saranno presenti Lorenza Fruci, assessora alla Crescita culturale, Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente capitolina ai beni culturali, Claudio Crescentini e Arianna Angelelli, curatori della mostra. Galleria d’Arte Moderna Roma, via Francesco Crispi, 24. (ore 11)- Il consigliere regionale del Lazio Alessandro Capriccioli e il segretario di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino presenteranno alla stampa la proposta di legge regionale "Norme per favorire la partecipazione democratica dei cittadini nella scelta delle candidature per le elezioni regionali". Sede di Radicali italiani in via Angelo Bargoni 36 a Roma. (ore15) (segue) (Rer)