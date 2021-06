Sahel: D'Uva (M5s), nomina Del Re orgoglio per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'amica e collega Emanuela Del Re il mio più caro augurio per la prestigiosa nomina a rappresentante speciale Ue per il Sahel. Una nomina, fortemente voluta da Luigi Di Maio, votata oggi all'unanimità dai ministri degli Esteri riuniti in Lussemburgo per il Consiglio Affari esteri". Lo dichiara in una nota il deputato questore M5s, Francesco D'Uva. "Emanuela sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo - continua D'Uva -. Conosco la sua esperienza su temi quali immigrazione e rifugiati, la sua dedizione, la sua professionalità. In questi anni, inoltre, come Vice Ministro alla Farnesina si è impegnata profondamente per la cooperazione internazionale. Sono certo - conclude - che sarà un valore aggiunto per la nostra Unione europea". (Com)