Usa-Russia: ambasciatore Sullivan tornerà a Mosca questa settimana

- L'ambasciatore statunitense in Russia, John Sullivan, tornerà a Mosca questa settimana, dopo essere rientrato negli Usa nei mesi scorsi a seguito delle recenti tensioni tra il Cremlino e la Casa Bianca, giunte a una distensione dopo il bilaterale tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin a Ginevra il 16 giugno. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa. L'ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, è partito ieri dall'aeroporto Sheremetyevo di Mosca per fare ritorno negli Stati Uniti, a seguito dell'accordo trovato dai presidenti di Russia e Stati Uniti. Durante la conferenza stampa dopo l'incontro avuto con Biden in Svizzera, Putin ha affermato di avere concordato con la controparte statunitense il ritorno degli ambasciatori dei due Paesi nelle rispettive missioni diplomatiche a Mosca e a Washington. Antonov si trovava in Russia da quasi tre mesi dopo la contestata, da parte russa, intervista rilasciata lo scorso 18 marzo dal presidente Usa all'emittente "Abc" in cui definiva il capo di Stato russo un "assassino" e affermava che Putin avrebbe pagato un prezzo per le sue interferenze nelle elezioni statunitensi.(Nys)