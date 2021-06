Brasile: assolto ex presidente Lula da Silva da accuse di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia del Brasile ha assolto l'ex presidente della Luiz Inácio Lula da Silva, l'ex ministro Gilberto Carvalho e altri cinque imputati dalle accuse di corruzione relative a un caso del 2009. Il giudice federale della decima sezione penale del tribunale del Distretto federale, Frederico Botelho de Barros Viana, ha evidenziato la mancanza di prove e indizi per giustificare una condanna. L'accusa era che Lula, nel penultimo anno del suo secondo mandato, avesse emesso un decreto esecutivo per favorire aziende del settore automobilistico in cambio di tangenti in favore del Partito dei lavoratori (Pt). Il processo era stato organizzato nel 2017 contro sette imputati: i politici per corruzione passiva e gli imprenditori per corruzione attiva. Per il giudice Frederico Viana, la denuncia ricevuta nel 2017 "manca di prove, anche solo di indizi, che possano minimamente giustificare un eventuale condanna a danno degli imputati".(Brb)